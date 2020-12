Brugnato: il Comune e 10.000 azioni per la gestione tasse

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Brugnato, guidata dal sindaco Corrado Fabiani a causa delle poche risorse umane disponibili, non può ipotizzare un adeguato svolgimento del servizio tributi in maniera diretta. Pertanto il Comune ha acquistato 10 mila azioni, al valore nominale di 2,25 euro cadauna per un importo di 22.500 euro dalla società “Spezia Risorse” in house del Comune della Spezia e affida alla stessa la riscossione di gestione delle entrate municipali. La pratica sarà discussa nel primo consiglio comunale del 2021, mentre in seguito saranno approvati gli atti per l’affidamento del servizio.