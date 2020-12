Balneari: spuntano due anni di “proroga tecnica” per covid

Oggi duplice incontro, mattina e pomeriggio, dei rappresentanti dei balneari della Città metropolitana con il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi che è diventato un po’ il portavoce della Procura di Genova (unica in Italia a rivolgere tanta attenzione al problema e al rispetto delle normative europee).

La proposta di partenza era concedere una “proroga tecnica” della gestione di un anno prima di arrivare alle gare europee per l’assegnazione delle spiagge. Dopo l’incontro odierno l’ipotesi è di una proroga tecnica di due anni. La giunta comunale di Genova darebbe ai tecnici comunali un atto di di indirizzo in questi termini. Questo, tra l’altro, costringerebbe i Comuni del Tigullio orientale che si sono espressi per un solo anno, a rivedere le proprie decisioni.

Piciocchi incontrerà nuovamente i balneari venerdì 15 gennaio.

Nel frattempo è difficile, ma auspicabile (crisi a parte) che il governo risponda entro il 3 febbraio (ma si prenderà tempo) all’Europa, magari riconsiderando e accorciando gli anni indicati (fino al 2033) dalla legge Centinaio.

I balneari, indipendentemente dai due anni di proroga, si rivolgeranno singolarmente al Tar per vedere riconosciuta la validità dei titoli concessionari in loro possesso.