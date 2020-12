Sestri: covid, 2 nuovi casi e 14 guariti; i positivi scendono a 46

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Scendono a 46 le persone positive in isolamento domiciliare: rispetto a ieri abbiamo 2 nuovi casi e 14 guarigioni.

Stabili invece i ricoveri di persone residenti a Sestri Levante, che restano 7.

Dati in discesa che ci confrontano ma che non devono indurci a essere meno prudenti.

Vi invitiamo ancora una volta a essere responsabili e a rispettare tutte le prescrizioni del periodo.

L’aggiornamento tornerà presumibilmente la prossima settimana, contestualmente all’invio dei dati da parte di ASL.