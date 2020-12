Sestri: bandi a sostegno famiglie, imprese, cultura e sport

Dal Comune di Sestri riceviamo e pubblichiamo il comunicato, modificato, sui bandi indicati

Apriranno domani i tre nuovi bandi che vanno a completare l’articolato sistema messo a punto dal Comune di Sestri Levante per dare sostegno alle famiglie e ai soggetti più colpiti dalla pandemia. Una nuova tranche di aiuti che, con un finanziamento complessivo di 230 mila euro, mira a sostenere famiglie, imprese e le associazioni attive sul nostro territorio. I tre bandi rimarranno attivi fino al 1 febbraio 2021, in modo che i potenziali beneficiari abbiano tempo per prenderne visione e richiedere eventuali chiarimenti.

Il bando dedicato alle famiglie ha come destinatari i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito almeno del 25% a seguito dell’emergenza sanitaria e hanno un reddito complessivo compreso fra i 10mila e i 40mila euro. Per richiedere il contributo occorre, inoltre, dimostrare di non essere in possesso di ulteriori abitazioni rispetto a quella di residenza o qualora si abbia non produca reddito. Il contributo erogato può andare da un minimo di 350 ad un massimo di 650 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare e della presenza di figli in età scolare per i quali è previsto un contributo aggiuntivo pari a 100 euro per il sostegno di eventuali spese collegate alla didattica a distanza o alla gestione dei figli durante la sospensione dell’attività scolastica. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 sarà attivo uno sportello telefonico contattando il n. 3204370025 per chiarimenti e supporto alla compilazione.

Il bando a sostegno delle imprese è rivolto invece alle imprese con sede operativa sul territorio del Comune di Sestri Levante che nel 2019 abbiano registrato un fatturato non superiore a 500mila euro e che documentino una riduzione di fatturato relativo al 2020 pari al 33% rispetto al 2019. Il contributo sarà erogato alle attività richiedenti in base al punteggio risultante dall’appartenenza a una serie di condizioni:

– 1 punto a imprese operanti al 1 gennaio 2019

– 5 punti a imprese nati dopo il 1 gennaio 2019 e prima del 30 marzo 2020

– 5 punti a imprese femminili

– 5 punti a imprese under 40

– 15 punti a imprese la cui sede sia un locale in affitto o per cui sia stato acceso un mutuo per l’acquisto

– 15 punti ad attività che non abbiano usufruito dell’estensione dell’utilizzo di suolo pubblico. L’Amministrazione ha previsto un contributo compreso fra i 500 e i 1000 euro a seconda della percentuale di riduzione del fatturato: 500 euro per le attività e i professionisti che abbiano subito una riduzione tra il 33% e il 50%, 1000 euro se la riduzione supera il 51%. Per qualsiasi informazione contattare:

– il centralino informativo al 0185 4781 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00

– lo Sportello Unico delle Attività Produttive tramite mail al seguente indirizzo: suap@comune.sestri-levante.ge.it

Il terzo ed ultimo bando è invece rivolto a tutte le associazioni culturali, sportive e ai circoli che abbiano sede legale nel Comune di Sestri Levante, con data di nascita entro e non oltre il 31 gennaio 2020 e che svolgano la loro attività anche all’interno del Comune. Tale attività, senza scopo di lucro, può essere svolta in uno sei seguenti ambiti: culturale, sport/tempo libero, sociale/civile.

Per qualunque informazione contattare:

– l’Ufficio Sport e Cultura: tel. 0185 478308 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 – lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00;

– il centralino informativo: tel. 0185 4781 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 (sabato e festivi esclusi).

L’avviso e il modulo di domanda sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.sestri-levante.ge.it o reperibili in forma cartacea presso l’URP della sede di piazza Matteotti dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00.

Tutte le domande, con documentazione allegata, dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 1 febbraio 2021 ai seguenti indirizzi mail:

– Bando per le famiglie: bandofamiglia@comune.sestri-levante.ge.it

– Bando per le imprese: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it

– Bando per le associazioni: ufficio.protocollo@comune.sestri-levante.ge.it

oppure con raccomandata A/R alla sede di piazza Matteotti 3,16039 Sestri Levante o consegna a mano all’URP di piazza Matteotti, aperto dal lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle 17.00.