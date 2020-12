‘Santa’: morto Costantino Gardella, 104 anni, poeta e fondatore Avis

Da Marco Delpino riceviamo e pubblichiamo

Si è spento nella “perla del Tigullio” alla bella età di 104 anni il Poeta Costantino Gardella.

Lo ricordiamo come socio fondatore (e poi Presidente Onorario) della sede AVIS di Santa Margherita Ligure e come cantore di innumerevoli bei versi che furono pubblicati molti anni fa sulle pagine della rivista “Bacherontius”

Appassionato della Cultura, fu un attento lettore e conoscitore di libri, ai quali dedicò anche apprezzate recensioni.

Lo ricordiamo con affetto, stima e amicizia pubblicando una immagine della festa in occasione dei suoi 100 anni, mentre riceveva un riconoscimento dalla “Tigulliana” e dall’AVIS di S. Margherita Ligure.