‘Santa’: canoni demaniali, le osservazioni di Angelo Siclari

Da Angelo Siclari consigliere nazionale Assonat riceviamo e pubblichiamo

Decreto Legge 104/2020: nuovi canoni demaniali

In riferimento ad alcuni articoli apparsi in questi giorni e relativi al canone demaniale marittimo, che dal 1° Gennaio 2021 subirà un’applicazione minima di 2.500 euro su ogni concessione, faccio alcune riflessioni sperando di dare chiarimento ai tanti interessati.

E’ il comma 4) dell’art.100 del Decreto Legge 104/2020 che recita, “Dal 1° gennaio 2021 l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalita’ non puo’, comunque, essere inferiore a euro 2.500″.

Premesso ciò è chiaro che a subirne, dal punto di vista applicativo, saranno le varie associazioni non a scopo di lucro che nel nostro Tigullio sono dislocate lungo il litorale e che da anni svolgono un importante ruolo, soprattutto di carattere sociale. Tale associazioni ad oggi hanno usufruito di canoni ricognitori così come previsto dall’art. 39 del Codice della Navigazione: “art. 39 – Misura del canone. La misura del canone è determinata dall’ atto di concessione. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni del Codice della Navigazione, proprio per la finalità pubblica che esse perseguono e che ne ha permesso la sopravvivenza.

Credo che per queste categorie di concessioni il legislatore dovrà mettere mano ad una rivisitazione del disposto normativo, o almeno ad un chiarimento specifico, sicuramente nella fase applicativa.

Stessa cosa riguarda le concessioni demaniali marittime del comparto della pesca professionale che da sempre hanno usufruito di calcoli meramente ricognitori.

Ho letto che a Santa Margherita Ligure la questione riguarda anche molti privati i cui esercizi commerciali si trovano dislocati sul lungomare, sul confine della linea demaniale marittima. Questo ha comportato fino ad oggi l’applicazione, per chi occupa l’area demaniale marittima o ne usufruisce, tipo tavolini e sedie o tende, del canone demaniale nella misura ordinaria in quanto non rientranti nella categorie di cui sopra.

A tal proposito è bene ricordare che il Comune non incassa alcuna somma dal canone, che va interamente allo Stato, mentre il 25% del dovuto è tassa regionale.

Queste categorie, a mio avviso, saranno soggette, all’applicazione del canone di cui al comma 4) dell’art.100 del Decreto Legge 104/2020, soprarichiamato.

Le aree interessate a Santa Margherita Ligure sono diverse; dalla Via Milite Ignoto, alla Via Garibaldi, Via Bottaro, Via Marconi, parte dei Giardini dei Partigiani, Via Pescino, Via Gramsci.

Queste aree si trovano in area demaniale marittima poiché un tempo le stesse comunicavano liberamente col mare ( art. 28 e 29 del Codice della Navigazione).

Alla fine degli anni ’90, il Comune di Santa Margherita Ligure, iniziò l’iter amministrativo per acquisire le suddette aree nel proprio patrimonio, in termine tecnico iniziò la pratica di “delimitazione o sdemanializzazione”. L’amministrazione trovò il parere favorevole delle Capitanerie di Porto di Genova e di Santa Margherita Ligure poiché negli anni erano venuti meno gli interessi marittimi e di Navigazione.

Purtroppo ad oggi nulla è stato concluso e credo che il carteggio e relativa pratica di “delimitazione/sdemanializzazione”, giace in qualche cassetto.

Con l’acquisizione di queste aree il Comune oggi avrebbe applicato il proprio tributo e non il canone demaniale marittimo.