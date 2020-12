‘Santa’: botti di Capodanno, rinnovata l’ordinanza di divieto

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure

Si ricorda che anche quest’anno entra in vigore a Santa Margherita Ligure l’ordinanza sindacale del 2018 che vieta l’accensione e lo sparo dei botti di Capodanno.

In base al testo – firmata dal Sindaco Paolo Donadoni e nato nell’ambito del progetto cittadino Amico Cane, percorso di buone pratiche e servizi per la convivenza con gli animali di affezione – in tutto il territorio comunale sono vietati, in luoghi sia pubblici sia privati, nelle giornate di giovedì 31 dicembre e venerdì 1° gennaio, l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed ogni altro artificio pirotecnico, anche se di libera vendita.

Dichiara il Sindaco Donadoni: «I botti di Capodanno, come emerge dall’esperienza e dagli studi scientifici, risultano molto dannosi per gli animali e possono rappresentare anche un pericolo per le persone. Salutiamo il nuovo anno con gioia e speranza, senza arrecare danni ai nostri animali di affezione».