San Colombano: Consiglio comunale, le pratiche discusse

Dal gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo” riceviamo e pubblichiamo

Resoconto del consiglio comunale

Il 28 dicembre si è svolto il Consiglio comunale.

All’inizio è intervenuto Claudio Solari con una mozione di sentimento per denunciare che l’ordine del giorno sulla grave crisi aziendale della Lavanderia industriale San Giorgio di Scaruglia è stato modificato dopo la sua approvazione in consiglio comunale dal Sindaco senza neppure il consenso delle parti coinvolte del Consiglio.

Inoltre ha lamentato nuovi ritardi e mancate risposte a interrogazioni e richieste informazioni da parte del Sindaco, del Responsabile dell’area tecnica e della Segretaria comunale.

Ciò non consente di svolgere appieno il ruolo che i cittadini hanno eletto.

Oltre ai verbali delle sedute precedenti sono stati approvati anche lo schema delle società partecipate che a breve andranno ad estinguersi: Egua di Cogorno e Stl Terre di Portofino in liquidazione.

Sono state approvate sempre all’unanimità la convenzione sul trasporto scolastico con la società Atp di Carasco e la variazione al bilancio per maggiori entrate relative al finanziamento da parte del Ministero dell’interno sulla progettazione del nuovo ponte a sostituzione del Rachele Lagomarsino di Calvari e della messa in sicurezza del versante di Carruggio di Vignale.

Sono state discusse due interpellanze.

Su quella relativa ad un tratto di Via Giovanni Garibaldi sulla S.S.225 in prossimità della Tecnodidattica Ligure il Consigliere Mirco Aste ha chiesto si sollecitare Anas ad un intervento definitivo per scongiurare il pericolo di crollo massi e allagamenti per il mancato deflusso delle acque in una zona in piena curva e dove svolgano autotreni.

Si è chiesto di inviare una lettera ad Anas.

Sulla questione delle pensiline dei bus lungo la S.S.225 il Consigliere Solari ha chiesto di ripristinarle, rivedere la posizione di quella provvisoria a San Colombano di Vignale che secondo il codice della strada non può essere di fronte all’altra ed a migliorare il parcheggio fangoso dietro la scuola primaria di Calvari.

Infine particolare discussione vi è stata sulla questione richiesta con una specifica convocazione in merito ai dipendenti comunali ed in servizio attraverso cooperative.

Sono stati denunciati dai Consiglieri Repetto e Solari gravi ritardi su rinnovi di convenzioni ed il mancato rispetto di normative che sono andate a scapito pesante di lavoratori che prestano servizio per il comune.

Sono stati denunciati inoltre dai Consiglieri Repetto e Solari gravi ritardi sia in merito ai rinnovi dei contratti, del premio di produttività e degli appalti in scadenza ed in modifica degli esistenti.