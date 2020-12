Regione: approvato il prezziario edile 2021

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Edilizia Marco Scajola, ha approvato lo schema di Prezzario regionale delle Opere Edili 2021. Si tratta di uno strumento a disposizione degli operatori economici – committenti, progettisti ed esecutori –tramite il portale www.appaltiliguria.it, applicativo informatico sviluppato da Liguria Digitale.

Il prezzario regionali rappresenta un riferimento per la determinazione dei costi per l’accesso alle detrazioni fiscali, per la riqualificazione energetica degli edifici, i cosiddetti ecobonus.

“Si tratta di uno strumento ancor più importante in questo periodo, per la determinazione dei costi e l’accesso alle detrazioni fiscali per gli Ecobonus –spiega l’assessore Scajola – Ricordo inoltre che, con Ordinanza del Presidente della Regione 48 del 2020, sono state adottate le indicazioni operative per garantire la gestione in sicurezza dal punto di vista della salute dei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19, per il riconoscimento degli eventuali maggiori costi a carico delle imprese esecutrici”.

“Questi oneri – conclude Scajola – possono essere relativi ai maggiori tempi di esecuzione, a costi diretti o a quelli per la riorganizzazione del lavoro in sicurezza. Queste disposizioni, entrate in vigore nel 2020, saranno efficaci fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il Prezzario regionale delle Opere Edili è uno strumento importante per tutto il comparto edile e per i cittadini al fine di affrontare il difficile periodo che stiamo vivendo.”