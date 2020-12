RASSEGNA STAMPA. Cambio di guardia all’Asl 4, via Rebagliati

Oggi, mercoledì 30 dicembre, auguri a Eugenio. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: battage (campagna pubblicitaria condotta attraverso i grandi mezzi di diffusione per il lancio di un prodotto sul mercato o per far conoscere all’opinione pubblica un avvenimento o una manifestazione). Proverbi: “Grossa testa non fa buon cervello”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Asl 4: “Cambio ai vertici, via Rebagliati (Commento. Una notizia che lo stesso Secolo aveva pubblicato nelle cronache genovesi lo scorso 27 dicembre. Con l’uscita di scena di Sonia Viale si chiude anche il capitolo Bruna Rebagliati che non è stata ammessa nell’elenco dei 35 papabili alla direzione Asl).”; “Mordini scrive a Toti Noi fanalimo di coda”. Emergenza covid: “Asl 4, 24 nuovi casi e 5 decessi” (su due colonnine in fondo alla pagina); “A Chiavari chiude l’Assarotti, per covid e alti costi di gestione”. Covid scuola: “Verso il ritorno in aula. I presidi sono pronti”; “No al rientro in classe; petizione dei genitori ancche al Marconi Delpino”. Vaccini: l’Asl parte domani, adesioni alte. Mareggiata: danni e disagi nel Levante.

Chiavari: a Capodanno brindisi dai balconi. Chiavari: no ai botti pericolosi per uomini e animali. Chiavari: posteggi si cambia, sconti per residenti, nuove tariffe al Cattaneo e all’Assarotti. Chiavari: il Bandolo stupisce, auguri speciali dal premier Conte. Chiavari: Andreina Croce pubblica “Pillole di Memoria”. Carasco: arrivano 19 nuovi stalli.

Rapallo: fuochi d’artificio e droga, un arresto.

Recco: allarme truffe, falsi ispettori dell’Asl. Recco: cenone di Capodanno in formato delivery.

Moconesi: a Gattorna Poste aperte solo due giorni, lunghe code e disagi. Cicagna: letterine ai genitori degli alunni delle scuole.