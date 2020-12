Rapallo: replica di Carannante a De Benedetti e Mele

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Mentre accusano di insulti, insultano attaccandomi personalmente, una cosa che non mi sono mai permesso di fare. Una risposta del genere neppure la maggioranza avrebbe il coraggio di dare. Se constatare l’assenza di opposizione è un insulto, probabilmente non hanno capito come funziona in questa città. Inoltre il nostro risultato elettorale (insoddisfacente) senza un partito mi risulta di gran lunga migliore del loro che hanno più che dimezzato i loro voti. In ogni caso non mi interessano polemiche e discorsi, a Rapallo rischiamo l’ennesima colata di cemento e fare tarantelle non c’è tempo. Passino ai fatti e forniscano la documentazione al comitato cittadino o saranno complici di un eventuale nuova rapallizzazione. Se prima avevamo il dubbio che l’opposizione fosse assente in questa città, ora possiamo affermare che esiste ma ha sbagliato il bersaglio. Opposizione all’opposizione, un bel regalo per il Sindaco e la sua amministrazione.