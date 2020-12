Rapallo: Porto, la replica di De Benedetti e Mele a Carannante

Dai consiglieri comunali Isabella de Benedetti, MoVimento 5 Stelle e Mauro Mele, Partito democratico riceviamo e pubblichiamo

Porto di Rapallo: Carannante chiede la collaborazione a PD e M5S. La risposta dei Consiglieri De Benedetti e Mele. Bello chiedere aiuto dopo tutti gli attacchi fatti…noi i documenti che possiamo rendere pubblici li rendiamo disponibili a tutti i cittadini che ne fanno richiesta, e non solo a quelli che ci hanno votato ed eletti in Consiglio Comunale.

Proveremo a collaborare anche con Carannante e il suo Comitato, lo faremo, ci mancherebbe, ma chi continua ad insultare gratuitamente e senza motivo dovrebbe provare ad auto-isolare il cervello dalle mani che scrivono come un “Leone da tastiera” qualsiasi, quasi sempre senza pensare.

Se si vuole provare a cambiare questa città bisogna lavorare tutti insieme senza fare i primi della classe (e visti gli ultimi risultati elettorali Carannante non è esattamente sul pulpito corretto per lanciare strali verso l’opposizione) sarebbe più opportuno che dirigesse il tiro verso questa Amministrazione, mai o raramente criticata nel suo agire.

Le prossime Amministrative daranno l’opportunità di avere sicuramente un altro Sindaco esperiamo un’altra maggioranza, ma “ognuno per se “ mai come questa volta è l’anticamera di un’altra sconfitta, e Rapallo non ne ha bisogno, ha bisogno che tutti quelli che hanno una visione di Città differente dai soliti Bagnasco & Campodonico si uniscano e remino tutti nella stessa direzione.

Sarebbe opportuno ricevere pubblicamente le scuse da chi continua a sostenere che non esiste opposizione, le diatribe non interessano ai cittadini, la città ha un urgente bisogno di cambiamento lavoriamo, tutti insieme, per ottenere questo risultato.