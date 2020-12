Rapallo: favoriva immigrazione clandestina, un arresto

In Rapallo, i Carabinieri della locale Stazione, in esecuzione a una misura cautelare della detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Genova, procedevano all’arresto di un cittadino italiano nato a Genova e residente a Rapallo, poiché resosi responsabile dei reati di sfruttamento e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso, di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e una multa di euro 28.000,00 (ventottomila). Dovrà espiare pena residua di anni 4 e mesi 1 di reclusione. Arrestato tradotto presso il proprio domicilio.