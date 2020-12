Portofino: porto al Comune esempio per Lavagna

La notizia di oggi, nel mondo della nautica e della portualità levantina, è stata la decisione del Comune di Portofino di riappropriarsi del suo scalo, gestendolo in una forma ancora da mettere al fuoco, ma che certamente porterà al Comune un utile da reinvestire a favore del Borgo e dei suoi abitanti. Un’azione portata avanti dal sindaco Matteo Viacava con il suo vice (ed ex sindaco) Giorgio D’Alia che in questo mandato ha raggiunto tre importanti obiettivi: l’acquisizione dell’autosilo, compresi gli stalli che appartenevano a Enrico Preziosi; la gestione diretta del Castello Brown che sarà messo a disposizione, per serate speciali, anche agli operatori portofinesi ed ora il porto la cui gestione era stata prorogata per ben otto anni alla “Portofino servizi turistici spa”.

Diciamo che l’anno che si chiude, tra i pochi aspetti positivi, ha visto protagonisti proprio gli scali turistici: a Santa Margherita la fine del rapporto con la “Santa Benessere” (che avrebbe gestito tutte le concessioni) e la messa in sicurezza della diga foranea, in corso; l’accordo per la ripartenza del porto privato di Rapallo; la vitalità e i miglioramenti, questa volta privati, di “Marina Ovest” nel porto pubblico di Chiavari.

Tutto ciò potrà essere di sprone al Comune di Lavagna in vista della scadenza della concessione dello scalo; una gestione diretta e oculata dell’amministrazione potrebbe portare alla comunità le sostanze necessarie a rialzare la testa dopo il dissesto finanziario su cui indaga la Corte dei Conti.