Le ricette di Renzo Bagnasco: trippe con piselli

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Trippe con piselli fïto fæte (presto fatte)

Ingredienti: 3 scatole di trippa al sugo, 1 cipolla rossa, 5 foglie d’alloro, 2 cucchiaini di aglio, ½ bicchiere di vino bianco secco, 600 gr di piselli surgelati, 2 cucchiaini di prezzemolo tritato, ½ bicchiere di olio evo, grana, macinate di pepe nero e niente sale.

Esecuzione: soffriggere la cipolla affettata con olio e alloro e, una volta ammorbidita, unirvi la trippa e rimestare quindi versarvi il vino, il prezzemolo e pepare; coperchiato cuocere per 15’ rimuovendo a che non si attacchi controllando il sale. Servire nei singoli piatti spolverando di grana.

Ecco un suggerimento per chi intendesse rispettare la tradizione che vuole che a San Silvestro, fra i tanti piatti, non possano mancare le trippe. Questa ricetta permette di realizzarle senza impiegare troppo tempo in giorni tradizionalmente già di per sé “impegnativi”.