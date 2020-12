Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Si avvisa la cittadinanza che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto-legge approvato il 18 dicembre 2020 n.172 cosiddetto ” decreto Natale” (territorio nazionale ricadente in zona rossa) domani, giovedì 31 dicembre 2020, il centro di Raccolta comunale di Via Garibaldi resterà chiuso.