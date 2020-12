Decreto Natale: Capodanno, scarsa voglia di festeggiare

Oggi ultima giornata in “zona arancione”, da domani si torna al “rosso” fino all’Epifania (con l’eccezione di lunedì 4, arancione). Non è ancora dato sapere se i sacrifici si riveleranno utili o meno. Si parla di brindisi, di cenoni serviti a domicilio; in realtà non sembra ci sia tanta voglia di festeggiare la notte di San Silvestro: unico motivo valido lasciarsi alle spalle un anno infausto, da dimenticare.

Tra i fiumi di parole (lette o ascoltate) c’è qualche rara persona che prevede almeno un paio di anni, nonostante i vaccini, per stare tranquilli e l’ obbligatorietà di indossare le mascherine almeno per sei mesi ancora. Ci auguriamo il contrario, ma i dati covid quotidiani non autorizzano all’ottimismo. E non vogliamo giocare col proverbio che la speranza è l’ultima a morire.

Il 2021 dovrà essere l’anno della “ricostruzione” delle aziende chiuse e dei posti di lavoro perduti. Su questo, più che sulle polemiche, anche i politici dovranno concentrarsi.

*****

Di seguito le precisazioni del ministero sugli spostamenti nei giorni rossi e arancione e, in basso cosa è possibile fare a seconda dei colori.

Giorni rossi

Sarà possibile spostarsi in un altro comune, purché all’interno della propria regione, non solo nei giorni ‘arancioni’ ma anche in quelli ‘rossi’ durante le festività. “Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono”.

Giorni arancione



Nei giorni ‘arancioni’ durante le festività ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali”