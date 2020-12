Concessioni: verso la proroga tecnica e un mare di ricorsi al Tar

L’area metropolitana genovese, per quanto concerne le concessioni demaniali segue la normativa europea; a differenza, ad esempio, di quella confinante di Savona che osserva la legge italiana (la Centinaio). Il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, interpretando , in particolare la visione della Procura di Genova, avrebbe convinto molti sindaci a concedere ai concessionari balneari la “proroga tecnica di un anno” e a revocare, “in autotutela”, quelle concesse fino al 2033. La stessa Procura genovese avrebbe consigliato alcuni sindaci a seguire la normativa europea. Un caso che appare anomalo.

La situazione è confusa ma dopo anni e anni di incontri, discussioni, levate di scudi, l’Europa chiede che le concessioni vengano assegnate con gare pubbliche; la legge nazionale le aveva prorogate al 2033, fatto salvo che i singoli Comuni avvalorassero questa ipotesi. Molti lo avevano fatto altri no. Rapallo e Recco, forse anche Santa Margherita Ligure, che ha chiesto il parere di un legale, lo faranno domani o nei primi giorni di gennaio.

Domani mattina lo stesso Pietro Piciocchi incontrerà i rappresentanti dei balneari, curiosi di ascoltarlo. E’ già deciso che gli stabilimenti accetteranno per forza di cose la proroga tecnica, ma ricorreranno al Tar ed eventualmente al Consiglio di Stato contro la proroga breve; nei Comuni dove è già stato stabilito il prolungamento fino al 2033, i gestori avranno molte più probabilità di vincere la causa al Tar, come già avvenuto in diversi Comuni di altre regioni.

E’ evidente tuttavia che più nessuno investirà nel miglioramento e ammodernamento delle strutture. Almeno in attesa di ciò che farà il governo impegnato nell’emergenza covid.