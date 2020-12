Adesso a Chiavari molti si chiedono se non era prevista, e in tal caso perché, una diga frangiflutti che impedisse alle mareggiate di colpire il nuovo lungomare di Preli. A parte i danni materiali, ci si chiede se ad ogni previsione di mare agitato la promenade dovrà essere chiusa per evitare guai ai pedoni.

(Foto Adriano Migliaro)