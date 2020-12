I Carabinieri della Stazione di Chiavari, a conclusione accertamenti scaturiti da querela presentata da un cittadino italiano di Chiavari, deferivano in stato di libertà per il reato di truffa un cittadino italiano nato e residente a Crotone. L’indagato dopo aver ricevuto dal denunciante due versamenti sulla propria Poste-Pay, per un totale di euro 270, inerente alla vendita di una marmitta per ciclomotore inserzionato su un sito internet, non provvedeva alla relativa consegna.