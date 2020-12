Chiavari: “Asl 4, gestione poco attenta verso i cittadini”

Da Giorgio Canepa, Capogruppo Partecipattiva nel Consiglio Comunale di Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Ho appreso dai media che è stato nominato un nuovo Direttore Generale della ASL4.

Personalmente non conosco questa persona ma sono fiducioso che gestirà questa importante istituzione avendo come focus principale i Cittadini pazienti.

Purtroppo, in questi anni passati, la gestione credo abbia avuto più attenzione per le esigenze di certi politici ed il vile bilancio economico che ascoltare e rivolgersi alle esigenze vere dei Cittadini pazienti, in primis cercando di inculcare una cultura del “avere una buona cura ed attenzione” invece che “avere un qualcosa sotto casa”.

Al momento non vado oltre, ma credo sia chiarissimo che non ho mai, sia come rappresentante di una parte di Cittadini, ma anche come paziente, apprezzato la gestione che è stata fatta nella ASL4 in questi ultimi anni.

E di questo avrò occasione di parlarne più a fondo nel proseguo, per ora mi impegno a chiedere al più presto un incontro con l’appena nominato Direttore Generale, per esprimere i miei complimenti ma anche per far presente alcune idee e necessità che io, ma anche molti Cittadini hanno.