I Carabinieri della Stazione di Ge-San Fruttuoso, terminati gli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di truffa, una cittadina polacca, residente a Verona. La stessa mediante raggiro, induceva in errore un cittadino italiano residente a Genova, a farsi versare tramite ricarica carta postepay a lei intestata, ingiusto profitto di euro 315 nell’ ambito di trattativa per l’acquisto di un Tapis Roulant messo in vendita su un sito internet, di fatto mai recapitato.

