Chiudiamo l’anno con un momento di grande valore e di riconoscimento del legame che unisce le persone con il nostro territorio, il conferimento della cittadinanza. Sono state due le cittadinanze conferite questa mattina, un evento che costituisce per tutta la collettività non solo un buon augurio per il nuovo anno in arrivo, ma anche un passo avanti verso il ritorno alla normalità e di arricchimento della nostra comunità.