‘Santa’: sfregiato, sui manifesti, il volto della Meloni

Sembra la volontà di un individuo di voler sfregiare o ustionare con acidi il volto di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Un gesto che suscita impressione e sdegno, indipendentemente dal colore politico.

Dice Augusto Sartori, responsabile del dipartimento ristorazione e locali notturni di Fratelli d’Italia: “I manifesti sono in diversi punti di Santa Margherita Ligure come viale Rainusso o via Dogali. Passa uno e strappa un manifesto, gesto deprecabile, ma può accadere. In questo caso l’obiettivo è colpire la Meloni al volto. Impressionante. Questo è il trattamento sistematico verso i manifesti di Fratelli d’Italia, augurali e di solidarietà ai commercianti costretti a chiudere a causa dei vari DPCM, in diversi punti della città a Santa Margherita. Evidentemente la costante crescita di consensi elettorali per il nostro partito e l’apprezzamento di tantissimi Italiani verso Giorgia Meloni, a qualcuno da molto fastidio”.