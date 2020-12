‘Santa’: “Canoni demaniali di 2.500 euro sulle tende, vogliamo sapere”

Da Adriano Bena, coordinatore di Forza Italia Santa Margherita Ligure, riceviamo e pubblichiamo

Sono a scrivere in merito agli aumenti demaniali indiscriminati che porterebbero anche per le sole tende di un negozio commerciale, ad un minimo di € 2.500 annue come concessione.

Come possiamo immaginare la questione è molto sentita a Santa Margherita e credo nel Tigullio.

Noi commercianti gradiremmo essere informati sugli sviluppi. Alcuni commercianti nel quartiere di Ghiaia proprio ieri hanno iniziato a smontare la tenda. A nostro parere, dovremmo ricevere comunicazione in merito dall’ufficio competente. Sono momenti difficili; tale aumento inaspettato graverebbe molto per le attività già in difficoltà per la situazione virus. Inoltre, togliendo le tende, non entrerebbero nelle casse Demaniali, ne Comunali (se dovute) quanto ad oggi pur già cara e soprattutto molto complicata la pratica per effettuare i vari versamenti.