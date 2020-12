Recco: in corso i lavori nei bagni della scuola di via Massone

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei servizi igienici nell’ala sud-est, primo e secondo piano della scuola elementare e media di via Massone, per un investimento complessivo di 38mila euro. Il progetto di ristrutturazione prevede il rifacimento completo dei bagni, dei muretti divisori interni, di tubature e scarichi, di pavimenti, piastrelle e sanitari. Il lavoro viene realizzato secondo le più recenti normative in materia che prevedono l’eliminazione di scalini o barriere architettoniche.

“Cogliamo l’occasione delle festività natalizie, così come facciamo durante la pausa estiva delle lezioni, per realizzare quegli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti senza la presenza degli alunni e del personale scolastico nell’edificio. L’impegno sull’edilizia scolastica contraddistingue questa amministrazione che continua a lavorare per la manutenzione e l’adeguamento a tutti gli standard di sicurezza” dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo. L’intervento è possibile grazie anche al finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr).