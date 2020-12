Recco: domani i funerali del dottor Marco Romagnoli

E’ morto improvvisamente il dottor Marco Romagnoli, aveva 97 anni. Persona riservata, era apprezzatissimo a Recco dove aveva lavorato per lunghi anni al reparto di medicina dell’ospedale Sant’Antonio. L’amore per la professione e la generosità verso gli altri, lo aveva mantenuto attivo presso case di riposo fino ai novant’anni. Fino agli ultimi giorni aveva telefonato agli amici per fare gli auguri di buon anno.

Lo piangono la moglie Rita, la figlia dottoressa Marika col marito dottor Gabriele Lupi, gli amati nipoti Carlo e Marta.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10 presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Recco.