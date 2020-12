RASSEGNA STAMPA. Sestri, Aurelia chiusa per mareggiata

Oggi, martedì 29 dicembre, auguri a Davide. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: schiettezza carattere di genuina autenticità; franchezza assoluta). Proverbi: “Per niente non si fa niente”,

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Maltempo: “Chiuse le gallerie di Sant’Anna”; “Pescherecci, ormeggi rinforzati”. Emergenza covid: “24 nuovi casi e un decesso, aumentano i ricoverati”; “A Chiavari assegnazione buoni spesa”; “A Sestri Levante cibo per animali in dono alle famiglie meno abbienti”. Elisoccorso: si vogliono realizzare piste per l’atterraggio notturno (Commento. Grifo non è l’elicottero dei vigili del fuoco, come indicato nel titolo, ma del 118; come per altro è scritto correttamente nel testo).

Moneglia: gallerie per Deiva, chiusura fino a domani. Sestri Levante: uffici comunali, la grande rivoluzione e traslochi. Chiavari: ripartenza lenta per il commercio, calo pesante. Chiavari: erogati aiuti alle associazioni sportive. Chiavari: gattina uccisa da fucilata a Sampierdicanne. Chiavari: un museo che rilanci la città, il modello Ducale è inattuabile. Chiavari: il tempo della raccolta nel libro di Paolo Fiore. Chiavari: concerto di Capodanno della Tigullio Big Band.

Zoagli: sì alle linee programmatiche, maggioranza allargata.

Camogli: cordoglio per la morte di Giorgio Galli. Camogli: bando per l’edicola di Ruta.