Rapallo: covid, quanto ha versato il Governo al Comune

Dal Movimento 5 Stelle GruppoRapallo e Zoagli riceviamo e pubblichiamo

La trasparenza amministrativa è un dovere di chi governa.

Spesso gli Amministratori locali annunciano stanziamenti a sostegno della cittadinanza provata dagli effetti della pandemia. Altrettanto spesso, per non rinunciare ad apparire, omettono di precisare da dove arrivano le risorse che consentono loro di essere così generosi. E’ una tentazione a cui anche il Sindaco Bagnasco sembra non aver resistito.

Di seguito l’elenco dei “Ristori” che il Comune di Rapallo ha ricevuto dal Governo Nazionale. Il Governo sta preparando altri provvedimenti di “ristoro” che non tarderanno ad arrivare.

Buoni spesa € 157.414

Disinfezioni e sanificazioni € 15.439

Straordinari Polizia locale € 3.458

Decreto rilancio. Acconto € 592.796

Decreto rilancio. Saldo € 2.171.079

Maggiore spesa sociale € 152.070

Maggiori spese trasporto scolastico € 74.027

Compensazioni IMU sett. Turistico€ 17.974

Compensazione Imposta soggiorno € 94.376

Compensazione imposta occupazione. Suolo pubblico € 121.883

Scuola: Centri estivi € 77.169

Scuola: Distretti scolastici € 65.740

Scuola: adeguamento aule € 110.000

TOTALE RAPALLO € 3.653.425

(fonte Secolo XIX del 28-12-2020

