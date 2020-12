Rapallo: Castello, l’impianto elettrico va adeguato alla normativa

Chiuso e sotto sequestro dall’ottobre 2018, a seguito della mareggiata, il Castello di Rapallo dovrà rifare l’impianto elettrico non più adeguato alla nuova normativa. Lo ha stabilito il Dipartimento prevenzione della Asl 4 Chiavarese che spiega: “A seguito del sopralluogo avvenuto il 15 luglio 2020, quale accertamento in riferimento alla vigente normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, presso l’antico Castello di Rapallo, è stato accertato che l’impianto elettrico non risulta essere realizzato a regola d’arte; al fine di regolarizzare le inosservanze rilevate occorre quale primo punto provvedere alla riprogettazione di tutto l’impianto elettrico del castello a partire dalla fornitura Enel posta all’esterno dell’immobile nei pressi della passeggiata a mare; i termini per la regolarizzazione, a partire dalla data di dissequestro, sono fissati in 90 giorni”.

L’architetto Maddalena Canepa, dirigente del Settore 3 del Comune, ha affidato l’incarico di riprogettare l’impianto elettrico allo studio “M.&G. Progetti di Mirenda Stefano e Grosso Antonio” con sede a Chiavari, per un importo complessivo di 3.200 euro. Lo studio chiavarese, era già stato incaricato dall’amministrazione comunale del ruolo di Consulente Tecnico di Parte nell’ambito delle indagini effettuate a seguito del sinistro avvenuto nell’agosto 2019 quando un giovane turista straniero, uscendo dal mare in prossimità del castello fu colpito da un malore le cui origini non sono mai state ufficialmente chiarite.

La prescrizione della Asl non ha nulla a vedere con il sequestro del castello tutt’ora in atto: per effettuare progetto e in seguito i lavori, sarà chiesto alla Procura il permesso di accedere nello storico immobile. L’Enel soprattutto dovrà trasferire il punto fornitura dal lungomare al castello.