Portofino: porto, dal 1° gennaio torna in mano al Comune

Il 31 dicembre 2020, dopo otto anni di proroghe, la “Portofino Servizi Turistici srl” lascia la gestione del porto che dal 1° gennaio torna in mano al Comune. Data ed evento storici. Si tratta di uno specchio acqueo di medie dimensioni; il Comune potrebbe gestirlo direttamente come altre amministrazioni fanno con scali di maggiore grandezza. Per Matteo Viacava e la sua giunta sarebbe un grande titolo di merito.

Per altro dopo avere deciso la gestione in house dell’autosilo, riscattando anche gli stalli di Enrico Preziosi, e dopo essere tornato nel pieno possesso di Castello Brown, col porto il Comune avrebbe in mano un invidiabile tris, in attesa di trasformarsi in poker col previsto tunnel interrato Paraggi-Portofino.

L’ipotesi che il Comune gestisca il porto direttamente, magari con un dirigente competente assunto ad hoc mediante concorso, è solo una di un ventaglio che passa all’affidamento alla house “Portofino Mare srl” o, sempre in house con una nuova società destinata a gestire i servizi marittimi; ancora con un bando per la ricerca di un socio privato che detenga al massimo il 49 per cento delle quote. E che strada percorrerà la “Portofino Servizi turistici srl”?. Le risposte probabilmente arriveranno con il nuovo anno.