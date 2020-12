Portofino: “La nostra volontà di tornare a gestire il porto” (2)

Il sindaco Matteo Viacava è riluttante a parlare del ritorno del famoso porticciolo nella disponibilità del Comune. Ha tenuta segreta la data della fine della concessione alla “Portofino servizi turistici srl” ed è rimasto sorpreso quando ha letto la notizia riportata da Levante News. Ma nel Borgo tanti conoscevano la data e l’avevano ricordata al vecchio amico cronista.

Dice il sindaco: “Indubbiamente il 31 dicembre scade la concessione ed è innegabile la volontà di tornare a gestire il porto. Dopo l’autosilo e Castello Brown è proprio vero, facciamo il tris col porto”.

Alla mezzanotte della notte di San Silvestro i portofinesi, oltre a salutare con gioia la fine del 2020 e l’arrivo del 2021, potranno brindare alla ritrovata gestione del porto. Impossibile conoscere quanto la gestione diretta o in house frutterà annualmente all’amministrazione comunale. A Portofino si suppone sue due milioni l’anno. Ma dipende da anno, non certamente durante il 2020. Soldi comunque che resteranno nel Borgo per migliorare la vita dei portofinesi.