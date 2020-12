Lavagna: concessioni demaniali, un’interrogazione

Da Laura Corsi – Mario Maggi, Gruppo Consiliare 100% Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

Il gruppo consiliare 100% Lavagna ha presentato una interrogazione al Sindaco in Consiglio Comunale il 28 dicembre al fine di avere chiarimenti in merito alla richiesta di proroga da parte di imprenditori balneari titolari di concessioni in scadenza al 31/12/2020 finalizzata ad ottenere quanto previsto dalla normativa nazionale attualmente in vigore (pur in contrasto con la direttiva in materia dell’UE).

La nostra preoccupazione è che tale atto possa aprire un contenzioso tra le parti e che il Comune, in caso di soccombenza, possa incorrere in una ennesima gravosa azione risarcitoria.

Di seguito il testo dell'interrogazione



Oggetto: interrogazione ai sensi dall’art.32 del regolamento inerente le concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo (stabilimenti balneari) a seguito di istanza di proroga da parte di alcuni concessionari.

I sottoscritti Consiglieri Laura Corsi e Mario Maggi- Gruppo Consiliare 100%Lavagna

-preso atto

Della complessa situazione giuridica inerente le concessioni demaniali di cui all’oggetto, anche alla luce degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID 19.

-valutato

Che il settore turistico cittadino sta attraversando da anni una difficile congiuntura, ulteriormente aggravatasi nell’anno in corso, tale da mettere in difficoltà numerose attività.

-tenuto conto che per promuovere, nel suo complesso, un’offerta turistica lavagnese di qualità è imprescindibile garantire la fruizione delle spiagge dotate di adeguati servizi

-considerato

Che il Comune ha il compito di assicurare a tutti i soggetti una corretta applicazione delle leggi, anche al fine di evitare contenziosi .

Interrogano il Sindaco e l’Assessore competente

Affinché il Consiglio Comunale venga messo al corrente di quali siano gli indirizzi delle azioni amministrative in merito alle proroghe delle concessioni in scadenza al 31/12/2020. Quali azioni siano in atto e quali eventualmente si intenda- no intraprendere, in accordo con gli altri Comuni della Liguria interessati ad analoghi provvedimenti amministrativi, al fine di uniformare le procedure e quale sia il ruolo della Regione in tale contesto.