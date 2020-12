Cogorno: “Le Luci della Speranza”, il ringraziamento del Comune

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Con una pandemia in corso ed una crisi economica che ha caratterizzato questo 2020, il Natale ha assunto un valore ancora più importante. Il valore della Speranza. Negozi, vetrine, ma soprattutto tanti terrazzi, balconi e giardini di privati cittadini addobbati a festa in tutto il territorio comunale, grazie all’alta partecipazione dell’iniziativa proposta dall’amministrazione comunale di Cogorno “Le Luci della Speranza”.

“Questo Natale ha assunto un valore più importante – ha commentato l’assessore comunale alle tradizioni Franca Raffo -. E’ il valore della gente abituata a lavorare, che vuole realizzarsi e che ha bisogno di tornare a sperare. Le contingenze del momento non hanno permesso grandi iniziative, ma i cittadini hanno voluto regalare al loro Paese un maestoso Natale, allestendo terrazzi e giardini di luci scintillanti trasformando il buio in una rinascita di gioia. E’ un Natale diverso, ma certamente non meno autentico, che ci permetterà di riscoprire i valori di un tempo. Tanta è la soddisfazione e gratitudine dell’Amministrazione Comunale nel vedere realizzate da tutti queste bellissime illuminazioni magicamente disposte con tanto spirito Natalizio; è, e sarà, il messaggio più bello, perché insieme non saremo mai soli. Grazie a tutti per aver accolto l’iniziativa”.