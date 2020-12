Chiavari: “Sentieri collinari, una risorsa per il turismo che verrà”

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Promuovere la tutela del patrimonio ambientale e il recupero della rete sentieristica chiavarese, è l’obiettivo che si è posta l’amministrazione Di Capua. La giunta ha dato il via libera all’atto d’indirizzo per avviare il progetto di valorizzazione dei sentieri cittadini.

La crescita del turismo di prossimità, legata anche all’esperienza del lockdown e della pandemia, ha risvegliato la consapevolezza di un potenziale da rilanciare attraverso una specifica pianificazione e appositi investimenti: il primo passo è stato compiuto quest’estate, grazie allo sfalcio e alla manutenzione straordinaria delle antiche strade collinari presenti sul territorio comunale, da Maxena a Campodonico, da Ri Alto a Caperana passando per Sampierdicanne, per oltre 30.000 metri lineari di verde.

«Abbiamo un patrimonio unico e davvero importante, ed è nostro dovere tutelarlo e potenziarlo al massimo, destinando specifiche risorse alla cura e al restyling degli itinerari storici per poter generare, ed implementare, la domanda – dichiara Marco Di Capua, sindaco di Chiavari – Esistono oltre 55 km di sentieri e percorsi perdonali, dei quali solo poco più di 11 km sono indicati da segnavia. Di questi, circa 35 km sono fruibili poiché sfalciati dai privati o presi in carico dall’amministrazione, mentre i restanti hanno bisogno di appositi interventi di manutenzione. Perciò abbiamo approvato un progetto apripista propedeutico a successive opere di mantenimento, omologando e migliorando l’esistente patrimonio per poter finalmente parlare di una rete escursionistica integrata. Procederemo, innanzitutto, con il rilievo gps di nuovi percorsi su traccia storica e con l’identificazione delle zone dove sarà posta la segnaletica, poi cartelli con informazioni toponomastiche e di viaggio, oltre alla creazione di un logo che caratterizzerà tutto il progetto per contraddistinguere gli itinerari del nostro comune. Infine, nuove mappe, anche digitali, e pannelli informativi per le bacheche pubbliche».