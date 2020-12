Chiavari: il presepe della parrocchia di Piani di Ri

di Giuseppe Valle

È tradizione che la Parrocchia dei Piani di Ri svolga una rappresentazione natalizia con i bambini e i ragazzi della comunità, nel salone. Quest’anno le restrizioni anticontagio hanno imposto una diversa modalità. Per non perdere la possibilità di consegnare un messaggio di speranza cristiana, i catechisti hanno dato fondo alla loro creatività: i giovani hanno girato all’aperto nella campagna, con le giuste distanze, scene che ricordassero i protagonisti della Natività di Gesù, cercando di attualizzare l’annuncio dell’amore del Signore. Sono entrati in scena i pastori, gli abitanti del territorio, i magi, ma anche S. Bernanrdo e S. Agostino, il tutto arricchito con poesie, preghiere, disegni, frasi significative, tutto trasferito su un video fruibile su YouTube all’indirizzo della Parrocchia di Ri Basso (https:www.youtube.com/watch?v=xkf5ha1sv_k&feature=youtu.be).

Molti i nonni che, grazie alla tecnologia, hanno potuto vedere nipoti, parenti e amici lontani.