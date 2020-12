Camogli: spiaggia erosa, le onde “bombardano” i palazzi

Non è stata una notte tranquilla, quella appena trascorsa, per gli abitanti dei civici 69 e 71 del vicolo che da piazzetta Simonetti immette sul lungomare di Camogli; sono gli edifici a mare tra il ristorante La Camogliese e l’hotel Cenobio dei Dogi. Specialmente per i condòmini del civico 71, che non è protetto da nessuna scogliera. I marosi hanno “bombardato” per tutta la notte la parte inferiore della facciata, un tempo protetta dalla spiaggia erosa.

E’ evidente che il Comune dovrà chiedere alla Regione di attingere fondi dalla Protezione civile per mettere in sicurezza il litorale a difesa sia delle spiagge, sia a maggior ragione dell’abitato, come in questo caso. Per chiedere i fondi è necessario un progetto in cui siano indicati i rimedi e le priorità.