Camogli: online il questionario sul Puc

Il questionario che raccoglie le proposte per la condivisione degli obiettivi strategici del nuovo Piano Urbanistico Comunale è on line sul sito del Comune.

Rappresenta un importante momento di partecipazione attiva per i cittadini e gli ospiti, che possono così contribuire a dare indicazioni utili per orientare le scelte del nuovo PUC, in corso di formazione.

Si possono fornire opinioni su Camogli e il suo futuro, evidenziando risorse, problematiche e bisogni quotidiani.

https://www.comune.camogli.ge.it/c010007/po/mostra_news.php?id=1079&area=H