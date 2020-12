Camogli: i ladri di piante colpiscono ancora

di Consuelo Pallavicini

Il 20 novembre scorso da un grande vaso vicino alla piazza delle poste di Camogli sono state asportate alcune piante di ciclamini. Oggi, a farne le spese, è l’aiuola all’inizio di viale Gaggini a Ruta da dove sono sparite piante di margherite. Come scrivemmo allora: non un gesto gravissimo, ma comunque indice di pochezza, di insensibilità. “Sono indignata ed arrabbiata – spiega la vicesindaco Elisabetta Anversa – Non possono essere stati i cinghiali, perché si capisce chiaramente che sono state asportate con attenzione. Rubare piante acquistate con i soldi della collettività per abbellire un punto del territorio affinché tutti ne godano e che sono state piantate dai giardinieri, che hanno lavorato, è profonda mancanza di rispetto”.