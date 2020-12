I lavori alle gallerie di Sant’Anna tra Sestri Levante e Cavi, sono stati ultimati, ma la scogliera non è stata adeguatamente rinforzata. Così con la mareggiata odierna Anas ha deciso di interrompere il traffico per evitare che le onde che arrivano sulla carreggiata causino problemi ai veicoli. Non si risolvono i problemi, vedi muto delle Grazie a Chiavari, e si limita la circolazione. Unica alternativa il trasferimento in autostrada.