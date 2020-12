Sestri: “Coi nuovi uffici migliore organizzazione dei servizi”

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo nell’edificio di piazza della Repubblica, dove sono stati portati a termine i lavori di sistemazione dei locali dove verranno trasferiti gli uffici comunali di viale Dante. Oltre al comando della Polizia Municipale al piano terra, i piani superiori ospiteranno:

1. piano primo: Servizi demografici, Anagrafe, Stato civile ed Elettorale

2. piano secondo: Servizi Sociali, Pubblica istruzione, Sport e Cultura

3. piano terzo: Servizi Informatici.

L’intervento consentirà di ridurre complessivamente gli uffici comunali, unificare tutti gli uffici tecnici e migliorare l’organizzazione dei servizi per i cittadini.

L’intervento, per un investimento di 600mila euro, ha visto, tra le altre cose, il totale rifacimento dei servizi igienici per tutti e tre i piani, il recupero della pavimentazione originale in seminato di graniglia, l’installazione di nuovi impianti di condizionamento e l’adeguamento del palazzo alle vigenti norme antincendio, l’implementazione dell’infrastruttura in fibra ottica e l’adeguamento impianto ascensore esterno.