Rapallo: parco giochi a Santa Maria, altro passo avanti

Altro passo avanti a Santa Maria del Campo in Rapallo. Con determina dirigenziale a firma dell’architetto Fabrizio Cantoni, sono stati assegnati i lavori propedeutici di sistemazione dell’area destinata a parco giochi che l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio intende ultimare nel più breve tempo possibile. Tra i quattro imprenditori interpellati, con un ribasso del 18,88 per cento, si è aggiudicata il lavoro la “Ceme Costruzioni e manutenzioni Edili di Pruzo M& C snc” di Mignanego. L’importo complessivo dell’intervento è di 79.968 euro.