Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo



Anche la pagina “sardine rapallo” amministrata dal segretario del partito democratico Gianluca Cecconi censura i post del blog “Caranna non si banna” pubblicati da Andrea Carannante “bannandolo” nonostante il monito stesso che titola il blog. La dimostrazione che conferma che l’indipendenza e l’opposizione in questa città non è gradita.