Portofino: concessioni demaniali, la delibera guida

Il Comune di Portofino ha pubblicato nel proprio albo pretorio la delibera assunta dal sindaco Matteo Viacava in relazione al rinnovo delle concessioni demaniali. Un documento che denota uno studio approfondito della contraddittoria situazione; destinata ad essere guida di altri Comuni.

Premesse

– Le competenze amministrative relative al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state conferite alle Regioni in forza di quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), D.L. 31 marzo 1998, n. 112. A sua volta, con L.R. n. 13 del 28 aprile 1999 «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti», la Regione Liguria ha stabilito il trasferimento ai Comuni dal 1° gennaio 2002 delle principali funzioni amministrative nella suddetta materia.

– La disciplina nazionale per il rilascio delle concessioni demaniali marittime trova collocazione sparsa in vari testi normativi: ad esempio nel Codice della Navigazione (art. 36 ss.), nel Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (art. 5 ss.), nel D.P.R. 509/1997 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), ecc.

L’art. 16 D.Lgs. 59/2010 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) stabilisce che «1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario. 3. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. 4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo. 4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Preso atto, da un lato, che

– Con L. 30.12.2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. [Legge di bilancio 2019]”, il Legislatore, in attesa del compimento di un’annunciata riforma organica del settore «in un’ottica di armonizzazione delle normative europee» (comma 675), ha stabilito l’estensione fino al 2033 delle concessioni demaniali marittime come di seguito indicate:

3- comma 682, «Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale»;- comma 683 «Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e perle quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale».

Preso atto, dall’altro lato che,

– in relazione alla disciplina sopraggiunta, la magistratura amministrativa ha avuto già modo di esprimersi nel senso del suo contrasto con il diritto europeo, poiché riproduce, in sostanza, norme nazionali già dichiarate in conflitto con l’art. 12(Selezione tra diversi candidati) della Direttiva 123/2006 CE -meglio nota come Direttiva Bolkestein (recepita, come sopra indicato, nell’ordinamento nazionale con D.Lgs. 59/2010)- in linea con la Sentenza della Corte di Giustizia del 14.07.2016, nelle cause riunite C- 458/14 e C 67/15 (per tutti, CdS, Sez. VI, Sent. 18.11.2019 n. 7874).-

Anche la magistratura penale inquirente ha manifestato parere contrario alla sopraggiunta proroga.- Con riferimento all’art. 182 D.L. 34/2020 (Rilancio), di conferma della disciplina ex L. 145/2018, in data 6.07.2020, il Ministero delle Finanze (Dipartimento ragioneria generale dello Stato) ha segnalato «criticità» della disposizione in relazione alla normativa comunitaria in tema di concorrenza e di proroga automatica delle concessioni.- Si è appreso, inoltre, che in data 19.10.2020, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella sua Attività di segnalazione e consultiva, pronunciandosi in relazione all’applicazione della proroga ex lege prevista dall’art. 1, commi 682, 683 e 684 L. 145/2018 ha ribadito che gli articoli 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati membri l’abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o, comunque, sono idonee a comprimere l’esercizio di tali libertà.- La giurisprudenza nazionale (amministrativa e penale) ha riconosciuto in maniera costante all’art. 12 della Direttiva Bolkestein natura self-executing, ossia di applicazione diretta e immediata nell’ ordinamento giuridico interno.

4- E’ compito della pubblica amministrazione operare nel rispetto dell’intero ordinamento giuridico, in linea con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nellaSentenza del 24.06.2010 n. 227, secondo cui «È sempre in forza dell’art. 11 Cost. che questa Corte ha riconosciuto il potere-dovere del giudice comune, e prima ancora dell’amministrazione, di dare immediata applicazione alle norme comunitarie provviste di effetto diretto in luogo di norme nazionali che siano con esse in contrasto insanabile in via interpretativa; ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione di quel parametro costituzionale quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984»; CGCE, Sent. 22.06.1989, causa C-103/1988 «qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giurisprudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell’amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni)»

.- In questa situazione di grave confusione e di criticità, irrisolta da decenni dal nostro Legislatore, i cui effetti finiscono per gravare, in definitiva, sulle amministrazioni locali e sui loro uffici, per quanto possibile e con suo sforzo, questa Amministrazione intende non sottrarsi né agli obblighi di legge nazionali né a quelli imposti dalle sovraordinate normative europee, prendendo spunto, a tal fine, dalla Sentenza della Corte di Giustizia del 14.07.2016, nel tentativo orientarsi verso un’interpretazione adeguatrice/di conformità. Infatti, in quell’occasione, la Corte di Giustizia UE ha motivato l’illegittimità del sistema di proroghe ex lege adottato dal nostro Legislatore sulla base della seguente motivazione «L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati».

Nella medesima Sentenza, la Corte di Giustizia ha, altresì, precisato che «per quanto riguarda, più specificamente, la questione se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto.

A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato».

Considerato che

– nel Comune di Portofino esistono, nell’ambito del demanio marittimo, numerose situazioni eterogenee difficilmente inquadrabili in un’unica categoria omnicomprensiva;

– alla luce del quadro comunque formatosi, pare pertanto funzionale ad una corretta applicazione della normativa vigente la verifica del caso concreto in relazione alle caratteristiche dei beni/servizi oggetto di concessione ad esempio sotto il profilo del loro sfruttamento economico, della loro importanza economica, dell’esistenza un interesse transfrontaliero certo e della loro scarsità (eccetera), fermo, in ogni caso, il principio consolidato secondo cui l’uso generale o la destinazione in favore della collettività di un bene pubblico è la regola. Per vero,anche nell’ordinamento giuridico nazionale, la verifica suddetta si pone in linea con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

5 Quindi, in forza del principio di prossimità e delle sue competenze gestionali in materia di demanio marittimo, spetta a questa Amministrazione, in particolare ai suoi Uffici, accertare le caratteristiche delle singole concessioni demaniali marittime in modo da conformarsi alla disciplina vigente multilivello.

Rilevato che

– con l’approssimarsi del termine del 31.12.2020, tenuto conto dell’eterogeneità delle situazioni esistenti in ambito demaniale marittimo sul territorio di codesto Comune, l’Ufficio preposto sarà chiamato ad affrontare e a definire con urgenza tutti gli incombenti connessi direttamente e indirettamente alla suddetta scadenza e che, pertanto, occorre provvedere a fornire indirizzi al Responsabile del Settore affinchè possa operare con efficienza e coerenza;- salvo nuove e diverse disposizioni normative o provvedimentali al momento non conosciute, in questo contesto delicato e di conflitto, l’Ufficio adotterà gli atti che si renderanno necessari tenuto conto delle peculiarità del singolo caso sottoposto (se del caso anche di natura ricognitiva, o di natura diversa a seconda della fattispecie), anche avuto riguardo alla eventuale rideterminazione della durata attenendosi alla disciplina multilivello sopra illustrata, in tutte le sue declinazioni (v.dsi Cass. Pen. Sez. III, Sent. 12.06.2019 25993)

VISTI – l’art. 3 Cost.;- gli artt. 49, 56, 106 TFUE;- il Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942 n. 327) e il Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 e s.m.i.);- l’art. 1 comma 1 D.L. 400/1993;- il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e l’art. 12 Direttiva 2006/123/CE;

PRESO ATTO dell’art. 1, commi 682 ss. L. 145/2018.VISTOil D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, TUEL;Con voti unanimi, palesi e favorevoli,

D E L I B E R A

1.Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.di fornire indirizzi al Responsabile del Settore volto alla predisposizione degli atti e di ogni altra attività connessa, nel senso di verificare, ad ogni fine e per ogni fine nessuno escluso, le caratteristiche di ogni singolo caso sottoposto (sfruttamento economico, importanza economica, interesse transfrontaliero certo, scarsità, dimensione, eccetera) per ciascun singolo concessionario interessato, anche avuto riguardo alla eventuale rideterminazione della durata, attenendosi in tale verifica alla disciplina multilivello sopra illustrata, in tutte le sue declinazioni;

3.di demandare al Responsabile del Settore l’espletamento di tutti gli adempimenti chesi renderanno necessari, compresi quelli fiscali e di annotazione conferendogli fin da orai poteri;

4.di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere;

5.di considerare il presente atto di indirizzo sostitutivo di eventuale diverso precedente atto disciplinante la medesima questione.