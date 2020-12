Piloti del porto: Tar accoglie ricorso contro concorso

Un ricorso dichiarato fondato dal Tar, annulla in pratica un concorso, indetto dalla capitaneria di Porto, per due posti di aspirante pilota nel Corpo dei Piloti del porto di Genova. “Il bando avrebbe illegittimamente omesso di richiedere il requisito dell’età non superiore a trentacinque anni, prestabilito dall’art. 102, comma 2, n. 2 del d.p.r. n. 328/1952. La predetta disposizione risulterebbe tuttora vigente, in quanto solamente disapplicata”. Illegittima è stata giudicata anche “la scelta di introdurre una prova preselettiva, in quanto non contemplata dal regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, mai effettuata nei precedenti concorsi e sorretta da una motivazione insufficiente, nonché violativa della par condicio rispetto ai partecipanti alle selezioni presso altri porti”.

Infine “la prova di preselezione sarebbe stata disciplinata ed espletata in violazione dei principi di anonimato e segretezza, giacché i candidati hanno dovuto apporre le proprie generalità sui fogli-risposta. Inoltre, alcuni quesiti sarebbero risultati estranei alle materie oggetto d’esame. Infine, le domande non sono state estratte a sorte, bensì selezionate direttamente dalla Commissione”.

Sentenza Tar Liguria