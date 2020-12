Lettere/ Recco: il cartello caduto, primo compleanno

Da Cristiano Scarpi riceviamo e pubblichiamo

Ci avviamo alla fine del 2020 e il nostro cartello fa il primo compleanno. Mi chiedo, dopo che sia già stato segnalato, quale sia la difficoltà di eliminare questo rottame che è la prima cosa che una persona vede uscendo dall’autostrada.

Come avevo già detto questo cartello non fa nulla…. ma ritengo sia un simbolo, un indicatore dello scarso amore che, evidentemente, i nostri amministratori hanno per la nostra città. Non ti costa nulla rimuoverlo ma ti ostini a lasciarlo lì.