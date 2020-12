Lettere/ “L’Asl 4 e il silenzio del consigliere regionale”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Non è da ieri che la politica gestisce la sanità con le varie nomine ed è di ieri la notizia che la direttrice generale dell’ASL 4 non sarà confermata, questo fatto come quello che l’unico assessore uscente della giunta Toti a non essere stato rieletto è stato quello della sanità, fa pensare che in Liguria ci siano stati e ci siano ancora delle criticità.

È della settimana scorsa una lettera, che allego, che il Presidente Mordini ha fatto delle domande al presidente regionale e la domanda che facevo al consigliere di maggioranza in regione al signor Claudio Muzio per sapere il suo pensiero, peccato che non ho visto nessuna risposta ed è molto strano visto che il consigliere è molto attivo sui media. Spero che una risposta sul tema arrivi al più presto agli elettori del levante ligure. M. Marchi.

http://www.levantenews.it/index.php/2020/12/21/lavagna-lettera-di-mordini-a-toti-allasl-4-solo-unelemosina/ Buongiorno,sopra cito il link che fa riferimento alla lettera che il presidente del comitato dei malati Sig. Mordini ha inviato a Toti con giuste lamentele per le scarse risorse economiche per l’ASL 4 , a questo punto vorrei sapere il punto di vista del cons. C. Muzio visto che oltre a essere stato eletto nel levante ligure è nella maggioranza in regione . M. Marchi