Chiavari: ecco la relazione annuale del Forum del Tigullio

di Giuseppe Valle

Alla fine dell’anno solare è tempo di consuntivi. Anche il Forum delle Associazioni Famigliari del Tigullio presenta, a nome della Segreteria, la relazione che Raffaele Lojacono ha elaborato a testimonianza del grande lavoro svolto.

COMITATO FORUM DEL TIGULLIO

RELAZIONE FINE ANNO 2020 PER GLI AMICI DEL FORUM (

Rilancio del Forum

Al termine dell’Assemblea generale del Forum Tigullio, svoltasi a dicembre del 2019, venivano sottolineati: l’impegno a mantenere rapporti fraterni di stima, di comunione, di dedizione, di passione, di corresponsabilità, sottolineando anche la necessità di riallacciare rapporti con alcune associazioni (Azione Cattolica e Focolarini) per coinvolgerle maggiormente nelle nostre scelte e attività e di puntare in particolare sul coinvolgimento dei giovani e delle donne (queste per la loro innata capacità generativa) per un rilancio del Forum.

Nel mese di ottobre di quest’anno, per ispondendere a questa indicazione veniva lanciato il progetto “Appelloalledonne” (All.1 – testo) un invito a collaborare che è stato raccolto con interesse da una ventina di donne del Tigullio disponibili a dar vita a una commissione di studio che si incontrerà on-line a partire dai primi mesi del prossimo anno (All.2–bozzaprogrammaincontri”)

Per il rilancio era stata segnalata la necessità di individuare e mettere in rete altre associazioni per rendere la nostra presenza sul territorio capace di raccogliere e segnalare i bisogni e le richieste delle famiglie e pertanto più adeguata la nostra azione. Una rete diffusa di presenze nei comuni tale da poter essere presenti sui tavoli di confronto e collaborazione già in essere, o ancora da creare.

Per quanto riguarda i tavoli esistenti va segnalato che, a causa della pandemia da virus covid-19 e alla normativa riguardante il lock down, gli incontri in presenza sono stati per la quasi totalità sospesi.

Il rilancio del Forum comportava anche la necessità di apportare migliorie al sito e di realizzare almeno i social media Instagram e Facebook; in giugno, purtroppo, un attacco di hacker ha danneggiato il sito svuotandolo dei suoi contenuti, costringendoci così a doverlo ricostruire completamente ricorrendo a una giovane segnalataci dall’Associazione famiglie del Tigullio.

Nel mese di ottobre la segreteria ha preso anche in esame l’opportunità di rivedere, come avvenuto per il Forum nazionale ed alcuni Forum regionali e nostre Associazioni, il suo statuto per adeguarlo D. Lgs. 117/2017 al fine di essere riconosciuto come associazione APS dalla nostra Regione.

Politiche familiari comunali

Per attivare politiche familiari comunali il Forum da anni utilizza due strumenti e precisamente: la predisposizione di un “Manifesto programmatico” da sottoporre alla firma dei candidati sindaci e, a elezioni avvenute, la deliberazione, da parte delle amministrazioni neo elette, di sottoscrivere un “Protocollo di intesa” che impegna le parti a confrontarsi e collaborare in ordine alle politiche familiari comunali a contenuto “culturale” e a contenuto “economico” .

Attualmente i comuni che hanno sottoscritto il protocollo d’Intesa sono i seguenti 12: Moneglia, Sestri Levante, Lavagna, Cogorno, Ne, Borzonasca, Mezzanego, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita, Portofino e, pochi mesi fa, anche il comune di Casarza Ligure.

Purtroppo a causa della pandemia e conseguentemente dell’impossibilità di poter incontrare i candidati sindaci non siamo riusciti a sottoporre il nostro manifesto, in occasione delle recenti elezioni comunali, ai candidati della città di Zoagli e di San Colombano Certenoli.

Riguardo al “Fattore famiglia Forum”, applicabile per legge all’ISEE comunale, la decisione formale di applicarlo nel 2021 è stata presa con delibera dal solo comune di Sestri, mentre l’intenzione di verificarne l’opportunità, le modalità e i tempi di applicazione è stata espressa dai comuni di Cogorno e Rapallo. E’ doveroso segnalare che il Comune di Santa Margherita, per aiutare le famiglie con figli, sta applicando già da anni un suo sistema denominato “ISEE interpolata” e che il Forum del Tigullio ha collaborato con il Forum provinciale di La Spezia ottenendo la formale applicazione del “Fattore famiglia Forum” da parte del comune di Monterosso.

Con riferimento al Protocollo sottoscritto dalle Amministrazioni comunali per quanto riguarda i “Tavoli di confronto e collaborazione”, il Forum, prima della pandemia da Covid19, ha partecipato ai tavoli esistenti, o appositamente creati nei comuni di Chiavari, Rapallo, Santa Margherita, Cogorno e Lavagna, per discutere dei problemi della famiglia a contenuto “economico” e “culturale”.

Al sopraggiungere della pandemia da Covid19 e relative emergenze (sanitaria, sociale, economica) solo i comuni di Chiavari e Cogorno hanno organizzato incontri virtualmente tra noi, i loro Assessori alla famiglia e ai servizi sociali e le altre associazioni, per dare risposta, essenzialmente, ai bisogni alimentari delle famiglie e di altri soggetti deboli.

Attività di formazione e informazione

Sempre con riferimento al Protocollo di intesa che impegna le amministrazione e il Forum a collaborare in ordine alle politiche familiari comunali a contenuto culturale, va segnalato il nostro “Progetto formativo alla genitorialità” la cui programmazione e realizzazione è stata concordata con l’amministrazione comunale di Rapallo. Tale progetto consiste in tre incontri per fidanzati, genitori, educatori per trattare i seguenti temi: “Genitori educatori” – relatore Dott. Roberto Franchini, “Genitori e nuovi media” – relatore Dott. Fulvio Di Sigismondo, “Genitori e Scuola – relatore Prof. Ezio Aceti.; incontri programmati nei primi tre mesi nell’anno avendo come sede la Sala consigliare del comune. Al primo validissimo e molto partecipato incontro è subentrata la pandemia Covid-19 e le conseguenti norme che ci hanno consigliato di sospendere la serie di incontri con l’impegno di riprenderli al cessare della pandemia. Nel frattempo altri comuni si sono dichiarati interessati a questa tipologia di conferenze sui numerosi temi che riguardano i genitori, gli educatori e gli adolescenti.

Riguardo al tema della informazione il Forum ha ritenuto opportuno fare omaggio, ai Sindaci dei 12 comuni con i quali formalmente intrattiene rapporti di collaborazione, di una pubblicazione del CISF “Centro Internazionale Studi sulla Famiglia”, dal titolo “La famiglia nella società post- familiare” che è stato consegnato loro accompagnandolo con una lettera a firma del Direttore del CISF Francesco Belletti (ex presidente del Forum nazionale”) e del Presidente del Forum Tigullio. (All.3letteraaiSindaci).

Il rapporto CISF 2020 conferma che la famiglia è un capitale sociale comunitario che potrà favorire un prezioso e valido modello di autentico sviluppo sociale del paese.

Sempre a seguito dei disagi procurati alle famiglie dalla pandemia, il Forum, prima della chiusura delle scuole, ha inviato ai comuni del territorio un appello per segnalare la necessità e l’urgenza di organizzare dei “Centri estivi” al fine di aiutare i genitori con inderogabili impegni di lavoro a non lasciare i figli incustoditi, fornendo anche indicazioni su “Buone pratiche” attuate in alcuni comuni del territorio in collaborazione con associazioni, parrocchie, ecc. (es. Santa Margherita Ligure).

Infine, in collaborazione con il Forum regionale abbiamo presentato al governo della nostra regione un pacchetto di proposte per sostenere le scuole paritarie partecipando alle riunioni “on line” “Team infanzia”.

Studi e progetti

Negli incontri con alcuni sindaci delle valli del Tigullio ci siamo resi conto che, data la situazione ambientale e socio culturale caratterizzata da invecchiamento, spopolamento, abbandono del territorio, scarsità di lavoro, era necessario prendere visione del progetto “Aree interne” che interessa 16 comuni.

Incontrando nel mese di novembre il sindaco di Borzonasca referente del progetto abbiamo acquisito una serie di informazioni che mettevano a fuoco ritardi e difficoltà incontrate nella realizzazione di tale progetto finalizzato a risolvere annosi problemi riguardanti le opportunità di lavoro in loco, la mobilità, il sistema scolastico e sanitario. In accordo con lui abbiamo contattato alcuni organi di stampa per segnalare tali ritardi e difficoltà (servizio di Alberto Bruzzone su Piazza Levante).

Nel secondo semestre del 2020 alcune nostre associazioni ci hanno segnalato il diffuso e preoccupante problema generato dalla normativa riguardante il lock down che, isolando i coniugi e le persone anziane sole, escluse dalla trasformazione digitale in atto, prive delle necessarie informazioni e capacità per usufruire di tali mezzi e quindi dei servizi ad essi collegati (informazione, servizi sociali e sanitari, servizi alla persona, ecc.), sono di fatto private di quei “rapporti relazionali” a loro indispensabili per rimanere al passo con le esigenze del presente e, in alcuni casi, per sopravvivere.

Il progetto “Anziani digitali”, finalizzato a fornire capacità e competenze per l’uso corretto degli strumenti digitali e dei social media, si articola su due livelli formativi ai quali gli anziani potranno chiedere , tramite i Servizi Sociali, di essere informati, formati e assistiti si articola su due livelli e precisamente : a) l’“utilizzo del cellulare”, b) l’“utilizzo dei Social Media”.

Alcuni comuni hanno già espresso il loro interesse al progetto e ipotizzano la possibiltà di realizzarlo insieme ai comuni del loro Distretto Socio Sanitario.

Inoltre il forum in accordo con il Consorzio Tassano e altre Associazioni ha partecipa alla gara relativa al bando C.ON.TE (acronimo di “Contrastarel’isOlameNto digiTalE”) della Fondazione Carige.

Attività dei Forum regionale e nazionale

Il Forum Tigullio, nel mese di maggio, in accordo e collaborazione con il Forum regionale, ha inviato alle forze politiche che si proponevano per il governo della Regione una “lettera aperta” perché la famiglia venisse posta al centro del loro servizio politico attraverso un sistema universale strutturato e permanente di servizi alla natalità, alla fiscalità e alla libertà educativa.

Nel mese di giugno unitamente al Forum regionale e ai Forum provinciali abbiamo inviato una lettera a tutti i senatori e deputati della nostra regione perché si impegnassero a sostenere la proposta del Forum sull’”Assegno unico” alle famiglie, ottenendo per la prima volta nella recente storia politica italiana il voto unanime di tutti i partiti.

Le nostre associazioni, con le loro famiglie, hanno poi dato vita al “Flash mob” ideato dal Forum nazionale svoltosi domenica 3 maggio; una festa delle famiglie dai loro balconi per tributare un riconoscimento a quanto hanno saputo organizzare, sacrificare, superare e sopportare in oltre due mesi di lockdown obbligatorio e per ribadire il loro impegno a proseguire, malgrado tutto, a fare da ammortizzatore sociale per il nostro Paese.

Infine abbiamo condiviso la decisione del Forum nazionale e dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane di rivolgere un appello al governo per garantire il proseguimento delle attività educative alle scuole paritarie.

Eventi e vita associativa

Per quanto riguarda gli eventi il Forum, preso atto del valore dello spettacolo “La Sagra famiglia” organizzato dalla Associazione “Amici di Simone Tanturli”, in calendario per sabato 22 febbraio al Teatro Sociale di Camogli, ha diffuso la notizia nella speranza di aver dato un piccolo contributo al progetto “Sostieni il sostegno” che ha lo scopo di aiutare bambini e ragazzi durante il loro percorso scolastico.

Invece per quanto riguarda il programmato incontro dei Sindaci del Tigullio, gli Assessori ai Servizi sociali e le Associazioni delle famiglie col Direttore del CISF Francesco Belletti all’Auditorium San Francesco di Chiavari, per approfondire una serie di temi contenuti nel Rapporto 2020 sulla Famiglia, abbiamo dovuto rimandare tutto al 2021 a causa del perdurare della pandemia.

Per quanto riguarda la vita associativa ci limitiamo a sintetizzarla segnalando quanto segue:

a) il Presidente e alcuni membri della Segreteria hanno partecipato a circa 25 incontri (in presenza e virtuali) con i Sindaci o gli Assessori alla Famiglia e ai servizi sociali;

b) la Segreteria del Forum si è incontrata 6 volte (ovvero circa ogni 2 mesi) e nel 50 % delle volte in presenza;

c) Il Presidente ha partecipato a una decina di incontri della Segreteria regionale del Forum (nel 30% delle volte in presenza);

d) il Forum ha partecipato a due significativi incontro: e precisamente quello organizzato dal Comitato Assistenza Malati Tigullio (CAM) svoltosi venerdì 4 settembre presso l’Auditorium San Francesco di Chiavari sottoscrivendo il Manifesto elettorale che veniva presentato ai candidati al governo della regione e l’incontro con la responsabile del Dicastero della Famiglia e delle pari opportunità Elena Bonetti, organizzato presso la sede di Wylab a Chiavari, dove nel corso dell’intervista seguita da domande dei presenti e risposte da parte della relatrice sono stati trattati una serie di problemi (contrasto alla denatalità, assegno unico universale, scuola e tempi familiari, ruolo della donna nelle imprese, ecc.);

e) in questi ultimi mesi l’azione Cattolica diocesana e il Forum del Terzo Settore hanno assicurato la ripresa di rapporti formali di collaborazione con noi;

f) le nostre Associazioni socie sono impegnate a prestare aiuti economici e a raccogliere e distribuire generi alimentari in collaborazione con altre realtà del territorio;

– il Forum, dovendo lasciare il locale adibito a sede presso il Centro Benedetto Acquarone in quanto, a seguito della pandemia è stato destinato ad altro uso, ha ricercato e trovato una sede provvisoria presso un locale del complesso Odeon in via Vinelli.

In preparazione dell’Assemblea generale 2020

La Segreteria ha deciso di convocare la regolare “Assemblea in presenza” prevista dallo Statuto e dal suo Regolamento attuativo nei primi mesi del 2021. Essa ritiene che sia compito delle Associazioni socie, preso atto della presente relazione, valutare quanto fatto e quanto secondo loro andrebbe fatto, migliorato o riesaminato, e conseguentemente far pervenire un loro contributo scritto entro la fine di gennaio 2021(utilizzareemailcomitatoforumfamiglie@gmail.com).

Ciò a dimostrazione del loro “impegno a mantenere rapporti fraterni di stima, di comunione, di dedizione, di passione, di corresponsabilità indispensabili per un rilancio del Forum, non fine a se stesso ma come riposta a una chiamata-vocazione a servire la “pietra angolare” sulla quale deve essere fondata e costruita la società che dobbiamo lasciare ai nostri figli.