Camogli: un bando per riaprire l’edicola di Ruta

di Consuelo Pallavicini

In apertura di Consiglio comunale il sindaco di Camogli Francesco Olivari dopo aver ricordato Giorgio Galli, politologo di fama, editorialista, per trent’anni professore all’Università degli Studi di Milano, scomparso ieri improvvisamente a Camogli all’età di 92 anni, ha invitato ad un minuto di silenzio.

Assenti giustificati i consiglieri di minoranza Claudio Pompei, Giuseppe Maggioni, Elisabetta Caviglia, anche per dimostrare il loro dissenso per la mancanza della riunione dei capigruppo prima di ogni Consiglio comunale. Agostino Bozzo, anch’egli della minoranza, ha specificato di essere presente per senso di responsabilità avendo egli presentato alcune interpellanze.

Con i voti della maggioranza ed un’astensione della minoranza è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Camogli, Recco, Uscio (Avegno non ne fa più parte) per la gestione associata dei servizi sociali nell’ambito territoriale sociale n° 49 per il periodo 2021-2024 frutto della riunione tra le commissioni 1ª e 4ª. A spiegarla l’assessore Italo Mannucci. I servizi che saranno erogati congiuntamente riguardano l’assistenza domiciliare ed il ricovero per anziani. Novità è la costituzione di un fondo di riserva con una quota pari ad 1 euro per ogni abitante dei tre comuni. la convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio.

Successivamente la presidente del Consiglio comunale Anna Arnoldi ha dato lettura della petizione popolare relativa alla chiusura dell’edicola di Ruta giudicata un segno di degrado. Si chiede al Comune, che ne è proprietario, di agevolare magari abbonando un periodo di affitto, chi può essere interessato a subentrare dato che l’edicola è utile non solo a Ruta e a San Rocco di Camogli ma anche a San Lorenzo della Costa, frazione di Santa Margherita Ligure, e a San Martino di Noceto, frazione di Rapallo. In più rappresenta anche un punto di riferimento per i turisti. Il sindaco Olivari ha risposto che la preoccupazione è condivisibile e che se entro l’anno non vi saranno persone interessate verrà emesso un bando cercando di introdurre facilitazioni, specificando che è stato già chiesto se sarà possibile vendere altri prodotti oltre alle pubblicazioni.

Agostino Bozzo ha messo in evidenza che in periodo di emergenza sanitaria il Governo ha ritenuto di tenere aperte le edicole, che sono un punto di riferimento fondamentale soprattutto per i residenti.

Sull’interpellanza “Richiesta di conoscere se si ritiene opportuno limitare l’attività della scuola guida per moto nello spazio del piazzale del parcheggio prima di entrare nell’area abitativa di San Rocco in quanto crea notevoli danni” il sindaco Olivari ha chiesto in modo specifico quali i disagi poiché l’attività non occupa l’intero posteggio ed è fatta in orari che non confliggono con le attività commerciali come i ristoranti.

Sulla destinazione degli uffici che ospitavano l’ex ospedale dei Santi Prospero e Caterina, chiuso da oltre trent’anni, e dell’edificio di proprietà Inps adiacente alla casa di riposo “Bettolo”, Olivari ha specificato che per l’ex ospedale, proprietà della Cassa depositi e prestiti, di fatto esiste una destinazione d’uso presente nel Piano regolatore. La parte nuova: turistico-ricettiva, la parte vecchia: sanitaria. Vi sono stati nel tempo degli interessamenti, ma senza risvolti concreti. Per l’edificio proprietà dell’Inps era stata inviata una lettera, senza risposta.

Riguardo alla richiesta di invitare la direzione delle Poste ad aumentare di una unità il servizio allo sportello, come richiesto da Agostino Bozzo che ha sottolineato il disagio di chi attende per lungo tempo in coda soprattutto in periodi di ritiro pensione, Olivari ha risposto che Anci e Regione hanno chiesto un tavolo di incontro con Poste Italiane dato che ci sono altri comuni che vivono la stessa problematica. Si spera quindi che qualcosa venga fatto.

Sull’eventuale pericolo rappresentato da una palma presso il civico 6 di via Jacopo Ruffini sotto corso Mazzini l’assessore Agostino Revello ha comunicato che a giorni ci sarà un sopralluogo con Città metropolitana per capire la situazione e chi deve intervenire.

L’ultima interpellanza, già presentata in passato, ha riguardato la richiesta di un tavolo d’incontro sulla riapertura della biglietteria della stazione ferroviaria alla quale possano partecipare i consiglieri che lo desiderano. L’assessore Revello ha comunicato che potrebbe esserci una riunione il 2 gennaio con Antonio Verdina, presidente della Pro Loco che gestisce la biglietteria. La vicesindaco Elisabetta Anversa ha specificato che la Commissione è la sede consona per poter esaminare ed approfondire l’argomento.