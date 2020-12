Camogli: porto, nuovi canoni demaniali

Da Antonio Leverone, per il Comitato spontaneo per la tutela del territorio – Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Care amiche e amici,

come certamente vi è nota una recente disposizione nazionale a partire dal 1.1.21 impone l’aumento delle concessioni demaniali di ben 7 volte, nel porto pubblico di Camogli e non solo.

Semplificando le cose tra gli utenti del diporto, i cittadini che hanno una imbarcazione nel porto, si dividono tra chi ha una singola concessione demaniale per un ormeggio in porto e chi ha l’imbarcazione ormeggiata in una area di porto in concessione a una associazione.

I primi pagheranno singolarmente il nuovo canone annuale di € 2.500,00 più la tassa regionale, i secondi pagheranno la stessa cifra per la concessione dell’area all’associazione, spalmata tra tutti i possessori di imbarcazione ospitati all’interno dell’area portuale stessa. (Singolarmente molto, molto meno).

Tale situazione nel porto pubblico di Camogli è presente da molti anni ma contenuta in € 363,00 annuali, più tassa regionale.

Sono anni (almeno dal 2016) che il nostro Comitato Spontaneo cerca di far eliminare tale disparità economica tra cittadini che hanno gli stessi diritti, disparità iniziata molti anni or sono (nel 2000) al passaggio della gestione demaniale del porto dalla Regione al Comune.

Torniamo quindi a sollecitare il Sig. Sindaco e l’Amministrazione comunale tutta, unitamente alle altre realtà locali coinvolte, a coordinarsi con le autorità superiori regionali per raggiungere una equa soluzione alla situazione esposta.

Se lo ritenete utile fate passaparola e pressioni nei confronti del Sig. Sindaco.